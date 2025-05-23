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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Правительство РФ выделило еще 7,5 млрд рублей на ликвидацию последствий аварии в Керченском проливе

Из резервного фонда правительства РФ выделено более 7,5 млрд рублей на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года.

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