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Царьград

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QUIET от Банка России

QUIET от Банка России

Банк России предложил использовать новый индикатор инфляционных ожиданий населения под названием QUIET, который строится на статистике запросов в «Яндексе» по словам «инфляция», «доллар», «ключевая ставка», «нефть» и «Банк России».

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