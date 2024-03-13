Подписано соглашение о сотрудничестве между Амурской бассейновой природоохранной прокуратурой и Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае

Соглашение устанавливает эффективные формы сотрудничества для оперативного решения вопросов по защите прав предпринимателей, включая обмен информацией о выявленных нарушениях, мерах по восстановлению прав, участие в совместных мероприятиях и приемах представителей бизнеса, а также сотрудничество в правотворческой сфере.
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