ФОТО: Anton Belitsky/Globallookpress "Я - немножко Родина…" Юрий Шевчук скромно выступил перед релокантами на концерте за рубежом.
"Я - немножко Родина…" - Юрий Шевчук скромно выступил перед релокантами за рубежом
Комментарии
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Валерий Кривошеев
Через 20 лет о нем никто и не вспомнит. Спросите молодёжь, знает ли кто его? Вряд ли.
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10 час.
Dmitry Bogdanov
То есть теперь надо петь вместо "Еду я на Родину", "Еду я на Шевчука"?
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4 час.
ВС
Валерий Симоненко
Во, бля! А КТО таков этот Юрий, да ещё и Юлиановичь? А? Что то про его концерты, как и про его "испуганность" не слыхивал... Да и, вообще, много ли всяких "испуганных" и не только, по забугорью шляется. А вы про Яшку - бугра слыхали? Так вот он обещал задницу этому "Юлиановичу" надрать! За что? А я не знаю, мне Яшка не сказал. Сказал, что надерёт, значит надерёт!
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3 час.
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