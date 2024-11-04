Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Татьянка Яцук
    Да оп чём вы- хто ж его отставит, когда Президент ввёл его в Совет по культуре?)))Фильм Познера мож...
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    Козла трахать направился?Ватикан и Израиль...

"Я - немножко Родина…" - Юрий Шевчук скромно выступил перед релокантами за рубежом

"Я - немножко Родина…" - Юрий Шевчук скромно выступил перед релокантами за рубежом

ФОТО: Anton Belitsky/Globallookpress "Я - немножко Родина…" Юрий Шевчук скромно выступил перед релокантами на концерте за рубежом.

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Комментарии
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Валерий Кривошеев
Через 20 лет о нем никто и не вспомнит. Спросите молодёжь, знает ли кто его? Вряд ли.
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10 час.
Dmitry Bogdanov
То есть теперь надо петь вместо &quot;Еду я на Родину&quot;, &quot;Еду я на Шевчука&quot;?
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4 час.
ВС
Валерий Симоненко
Во, бля! А КТО таков этот Юрий, да ещё и Юлиановичь? А? Что то про его концерты, как и про его &quot;испуганность&quot; не слыхивал... Да и, вообще, много ли всяких &quot;испуганных&quot; и не только, по забугорью шляется. А вы про Яшку - бугра слыхали? Так вот он обещал задницу этому &quot;Юлиановичу&quot; надрать! За что? А я не знаю, мне Яшка не сказал. Сказал, что надерёт, значит надерёт!
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3 час.

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