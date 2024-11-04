"Я - немножко Родина…" - Юрий Шевчук скромно выступил перед релокантами за рубежом

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Валерий Симоненко

Во, бля! А КТО таков этот Юрий, да ещё и Юлиановичь? А? Что то про его концерты, как и про его "испуганность" не слыхивал... Да и, вообще, много ли всяких "испуганных" и не только, по забугорью шляется. А вы про Яшку - бугра слыхали? Так вот он обещал задницу этому "Юлиановичу" надрать! За что? А я не знаю, мне Яшка не сказал. Сказал, что надерёт, значит надерёт!