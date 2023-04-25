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Как альпийский городок заставил снять у себя фильм о Джеймсе Бонде

Как альпийский городок заставил снять у себя фильм о Джеймсе Бонде

Мы поехали в Альпы на пару дней, летом. Думала, что без снега в горах скучно. Абсолютно нет! Здесь есть, чем заняться круглый год! А красота этих мест влюбляет тебя в альпийские луга и озёра моментально! Есть в Австрии небольшой городок Брегенц.

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