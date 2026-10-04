Пьяный водитель ВАЗа насмерть сбил женщину и получил 6 лет колонии

Волжский районный суд приговорил 36-летнего водителя ВАЗ-2107 к шести годам колонии-поселения за аварию на 11-м километре автодороги Волжский — Курумоч — М-5 «Урал», в которой погибла 54-летняя женщина, стоявшая на автобусной остановке.