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Царьград

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Пьяный водитель ВАЗа насмерть сбил женщину и получил 6 лет колонии

Пьяный водитель ВАЗа насмерть сбил женщину и получил 6 лет колонии

Волжский районный суд приговорил 36-летнего водителя ВАЗ-2107 к шести годам колонии-поселения за аварию на 11-м километре автодороги Волжский — Курумоч — М-5 «Урал», в которой погибла 54-летняя женщина, стоявшая на автобусной остановке.

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