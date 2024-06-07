В Петербурге построят новый концертный зал — символ XXI века

В Петербурге появится новый концертно-театральный комплекс. Соглашение о строительстве подписали на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) власти города и президент-председатель ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин.
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