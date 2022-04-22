Япония будет следить за возможной покупкой китайскими компаниями доли Shell в «Сахалин — 2»

Правительство Японии следит за ситуацией вокруг нефтегазового проекта «Сахалин — 2». Особенно Токио беспокоит возможность покупки китайскими госкомпаниями доли британской корпорации Shell, заявил министр торговли и промышленности Коити Хагиуда.