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Япония будет следить за возможной покупкой китайскими компаниями доли Shell в «Сахалин — 2»

Япония будет следить за возможной покупкой китайскими компаниями доли Shell в «Сахалин — 2»

Правительство Японии следит за ситуацией вокруг нефтегазового проекта «Сахалин — 2». Особенно Токио беспокоит возможность покупки китайскими госкомпаниями доли британской корпорации Shell, заявил министр торговли и промышленности Коити Хагиуда.

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