Около 30 тысяч заявлений было подано с момента запуска электронного урегулирования по ОСАГО

В июле 2023 года стартовал сервис по электронному урегулированию убытков в ОСАГО. Автовладельцам стало доступно электронное урегулирование убытка по ОСАГО через портал «Госуслуги» по Европротоколу, которое теперь требует значительно меньше усилий граждан для урегулирования убытка, чем ранее.
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