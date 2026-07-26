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Королевская ловушка за один евро: почему старинные замки Европы отдают даром

Королевская ловушка за один евро: почему старинные замки Европы отдают даром

Собственный средневековый замок кажется роскошью, доступной только мультимиллионерам. Но на деле величественные исторические поместья регулярно выставляют на продажу за символический один доллар или евро.

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