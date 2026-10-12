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Царьград

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Гомельская область заготовила 80% кукурузы на силос

Гомельская область заготовила 80% кукурузы на силос

В Гомельской области план по уборке кукурузы на силос выполнен почти на 80%, на зерно — более чем на треть, сообщил на аппаратном совещании в облисполкоме председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Анатолий Гапоник.

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