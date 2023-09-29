Медведчук: реформы на Украине в угоду Западу демонтируют государственность

Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук, председатель Совета движения "Другая Украина" заявил, что Киев, проводя реформы по требованию Вашингтона и Брюсселя, демонтирует собственную государственность.
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