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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Батраков забил дебютный мяч за «Галатасарай». Букмекеры не верили, что он забьет «Барселоне»

Алексей Батраков отличился в матче «Галатасарай» – «Барселона». 21-летний россиянин вывел команду вперед на 28-й минуте, забив с передачи Рафаэла Леау.

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