В сентябре продажи выросли до почти 600 единиц Внедорожник Esteo V27 вышел на российский рынок совсем недавно, но он уже пользуется большим спросом: за два месяца продано более 1000 машин.
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