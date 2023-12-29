Депутат Рады Дубинский: Зеленский решился на мобилизацию ради помощи Запада

Украинские власти начали принимать жесткие шаги по новой волне мобилизации. Это сделано ради помощи украинских союзников, считает подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии