Настоящий рэкет из 90-х вернулся в Краснодарский край: местный «вымогатель» преследует семью целый год

От постоянных угроз мужчине пришлось покинуть свой дом и уехать с семьей. Отец четырех детей из станицы Ленинградской попал в аварию в мае минувшего года, однако до сих пор не может добиться справедливости.
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