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Врали полиции, что случайность: во Внуково поймали мигранта, вспоровшего горло земляку в Петербурге

Врали полиции, что случайность: во Внуково поймали мигранта, вспоровшего горло земляку в Петербурге

Трое мигрантов принесли в аптеку своего раненого товарища. Они пытались убедить правоохранителей, что он упал с четвёртого этажа после того, как в его горло прилетела дисковая пила.

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