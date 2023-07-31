"За 20 лет ничего НЕ сделано: отсутствие в стране импортозамещения – это главная ошибка Путина" - Яков Кедми.
"За 20 лет ничего НЕ сделано: отсутствие в стране импортозамещения – это главная ошибка Путина" - Яков Кедми...
Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Мало кто сейчас помнит о майских указах президента 2012 года. В частности Указ № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике». Прирост ВЫСОКОпроизводительных рабочих мест. Должно было быть +25 миллионов к 2018 году. Поручение было провалено с треском. А вот НИЗКОпроизводительных или вовсе непроизводительных рабочих мест для мигрантов - в избытке: кассиры, упаковщики в продовольственных магазинах, шаурмянщики, курьеры и т.п.
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11 час.
Валерий Шаронов
кто кривую морду в комментарии поставил? возрази аргументированно что здесь написано не так?
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11 час.
M T
Теперь сделано сво. Она сделает намного больше, чем импортозамещение. В основном - сюрпризом.
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1 час.
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