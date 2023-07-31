"За 20 лет ничего НЕ сделано: отсутствие в стране импортозамещения – это главная ошибка Путина" - Яков Кедми...

НП

Наталья Павлова

Мало кто сейчас помнит о майских указах президента 2012 года. В частности Указ № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике». Прирост ВЫСОКОпроизводительных рабочих мест. Должно было быть +25 миллионов к 2018 году. Поручение было провалено с треском. А вот НИЗКОпроизводительных или вовсе непроизводительных рабочих мест для мигрантов - в избытке: кассиры, упаковщики в продовольственных магазинах, шаурмянщики, курьеры и т.п.