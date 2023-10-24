Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Израиль выразил недовольство «ролью России» и потребовал отставки генсека ООН

Израиль выразил недовольство «ролью России» и потребовал отставки генсека ООН

Министерство иностранных дел Израиля выражает "недовольство той ролью, которую играет Россия в войне против ХАМАС".

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Комментарии
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ЭГ
Эльшад Гасанов
&quot;фейк&quot; Герцога надо было опубликовать большим шрифтом, а то, как банковские мошенники, в конце и мелчайшим шрифтом. В Коране говориться, что еврееи на земле будут бесчинствовать 2 раза, после чего, им придет конец. Однажды они бесчинствовали, убивали христиан и мусульман. Это их второе бесчинство, и это потому, что антихрист пришёл, и он ими подпольно руководит.
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4 д.
Наталия
Евреи официально провозглашают себя высшей расой. И снова, США вскормили и вырастили очередное фашистское государство . Корни фашизма именно там.
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4 д.
alik3456 Джексон
Нехрен делать! Ещё евреев не хватало вместо хохлов...
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3 д.

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