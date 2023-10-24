Израиль выразил недовольство «ролью России» и потребовал отставки генсека ООН

ЭГ

Эльшад Гасанов

"фейк" Герцога надо было опубликовать большим шрифтом, а то, как банковские мошенники, в конце и мелчайшим шрифтом. В Коране говориться, что еврееи на земле будут бесчинствовать 2 раза, после чего, им придет конец. Однажды они бесчинствовали, убивали христиан и мусульман. Это их второе бесчинство, и это потому, что антихрист пришёл, и он ими подпольно руководит.