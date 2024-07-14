Генсек ООН осудил стрельбу на митинге Трампа

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил стрельбу на митинге экс-президента США Дональда Трампа и пожелал ему скорейшего выздоровления, 14 июля об этом сказал его представитель Стефан Дюжаррик в интервью РИА Новости.