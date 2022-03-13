Роман Бабаев: «ВЭБ не финансирует ЦСКА, это заблуждение. Думаю, с учетом курса валюты всем сейчас непросто»

Генеральный директор ЦСКА высказался о финансовом положении клуба. – Что по вопросу финансирования? Есть ли проблемы из-за санкций против ВЭБ? – ВЭБ.

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