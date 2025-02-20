«Вову 4%» мочат в режиме нон-стоп

После переговоров российских и американских высокопоставленных представителей в Саудовской Аравии руководитель США дал расширенную пресс-конференцию в Мар-а-Лаго и сделал несколько жёстких заявлений, вызвавших истерику в Киеве.
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