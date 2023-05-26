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Жители Краснодара засняли на видео утренние взрывы в небе над городом

Жители Краснодара засняли на видео утренние взрывы в небе над городом

Жители Краснодара делятся в социальных сетях видеокадрами взрывов, прогремевших в небе над городом.На одном из представленных роликов, снятых из окна многоэтажки, наблюдается вспышка, сопровождающаяся звуком, похожим на взрыв, передает "Лента.

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