«Техника НАТО не поможет никому»

Влад Владимиров

Успехов вам, наши ребята, в вашем этом ратном деле и удач... И пусть только от одной мысли дрожат все супостаты. Не комильфо им будет, когда мандраж их будет мучить там и срач. Но виноваты же не мы, что они такие там неадекваты.)))