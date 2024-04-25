«Техника НАТО не поможет никому»

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Комментарии
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Влад Владимиров
Успехов вам, наши ребята, в вашем этом ратном деле и удач... И пусть только от одной мысли дрожат все супостаты. Не комильфо им будет, когда мандраж их будет мучить там и срач. Но виноваты же не мы, что они такие там неадекваты.)))
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