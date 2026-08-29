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С какими проблемами в организме может столкнуться человек, который слишком долго спит

С какими проблемами в организме может столкнуться человек, который слишком долго спит

Известно, что недостаток сна вызывает проблемы со здоровьем. Но учёные из Колумбийского университета в США уверяют, что его избыток так же вреден, как и регулярный недосып.

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