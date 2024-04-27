Полвека "нефтяному шоку": как он изменил мир?

Нефтяная отрасль по своей природе циклична и за полтора века истории прошла не через один кризис. Как правило, они не были связаны с нефтью напрямую, в их основе находились макроэкономические причины или форс-мажоры.
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