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10 книг разных жанров, которые увлекают с первой страницы

10 книг разных жанров, которые увлекают с первой страницы

…от кровавых детективов до историй с черным юмором. Когда в последний раз вы зачитывались книгой так, что время останавливалось, а реальность переставала существовать? Предлагаем вспомнить это интересное чувство с нашей подборкой.

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Андрей Тимохин
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