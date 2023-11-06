Занимательные короткие факты о человеческом теле

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Sema

Спасибо за статью! Мир полон удивительных творений. Как они появились? Некоторые люди полагают, что, упрямо отвергая мысль о Создателе, мы ограничиваем свою способность понимать окружающий мир. Они считают, что живые существа слишком сложны, разнообразны и удивительны, чтобы появиться случайно. Для многих людей, в том числе и для некоторых ученых, подобные факты стали доказательством того, что у Вселенной был мудрый, могущественный и великодушный Создатель. Человек так же является творением Его рук. В Библии царь Давид записал такие слова: «Благоговею перед тобой и прославляю тебя, ведь я создан удивительно. Поразительны твои дела, и я хорошо это знаю» (Псалом 138:14).