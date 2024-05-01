Bild: в ФРГ радикалы подожгли летний домик главы военного концерна Rheinmetall

В Германии левые радикалы подожгли летний домик на участке, принадлежащем председателю правления немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армину Паппергеру, объяснив атаку поставками компанией военной техники Киеву.
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