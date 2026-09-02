Гилберт одержал потрясающую победу над действующим Чемпионом Мерфи во втором раунде в Челтнеме

Действующий Чемпион Шон Мерфи упустил свой шанс защитить титул, проиграв набирающему форму Дэвиду Гилберту в третий день турнира British Open 2026 Дэвид Гилберт (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - второй раунд Трансляции, расписание - 1/16 финала Шон Мерфи потерпел поражение от Дэвида Гилберта со счетом 2-4 во втором раунде на турнире British Open 2026.