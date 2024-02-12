Немецкий депутат хочет «перенести войну в Россию»

Ural Karahanow

Запашистые мечты пожирателей свиных сосисок и кислой капусты реализуются как обычно с точностью до наоборот. Только уж в этот раз никаких полевых кухонь на улицах Берлина, а только экскаваторы и бульдозеры, да грузовики с хлорной известью. Большой вам "гутен морг".