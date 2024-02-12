Беспрецедентно радикальными заявлениями отметился накануне немецкий депутат от партии ХДС Родерих Кизеветтер, слова которого приводит издание Berliner Zeitung в публикации Kiesewetter: Der Krieg muss nach Russland getragen werden.
Немецкий депутат хочет «перенести войну в Россию»
Комментарии
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Ural Karahanow
Запашистые мечты пожирателей свиных сосисок и кислой капусты реализуются как обычно с точностью до наоборот. Только уж в этот раз никаких полевых кухонь на улицах Берлина, а только экскаваторы и бульдозеры, да грузовики с хлорной известью. Большой вам "гутен морг".
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17 час.
Л
Ливень
походу придётся и германию возвращать)))
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2 мин.
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