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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин получил удар клюшкой в лицо от Бернса в 3-м матче серии против «Каролины». В другом эпизоде защитник сбил Александра с ног силовым приемом

Овечкин получил удар клюшкой в лицо от Бернса в 3-м матче серии против «Каролины». В другом эпизоде защитник сбил Александра с ног силовым приемом

«Каролина» обыграла «Вашингтон» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (4:0, 1-1).  40-летний защитник «Харрикейнс» Брент Бернс по ходу игры несколько раз пересекался с 39-летним капитаном «столичных» Александром Овечкиным.

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