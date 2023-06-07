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Готовлю эффективную подкормку для овощных культур из продуктов, которые есть на моей кухне

Готовлю эффективную подкормку для овощных культур из продуктов, которые есть на моей кухне

Все растения на огороде нуждаются в дополнительных питательных веществах. Конечно, можно использовать для подкормки различные покупные препараты, а можно сделать бюджетное, но очень эффективное средство из продуктов, которые есть в каждом доме.

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