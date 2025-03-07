Польша подняла истребители из-за активности России на Украине

Польские вооруженные силы активировали авиацию из-за предполагаемой активности России на Украине. В ответ были подняты дежурные истребители, а подразделения ПВО переведены в повышенную готовность для обеспечения безопасности прилегающих районов.
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