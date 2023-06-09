В Забайкалье работники ЖКС №10 Филиала ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России по ВВО выполнили все обязательства перед поставщиками энергоресурсов

Специалисты отделения (учёта энергоресурсов), совместно с руководством Жилищно-коммунальной службой №10 филиала ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России по ВВО, подвели первые итоги полугодия по выполнению обязательств перед поставщиками энергетических ресурсов.