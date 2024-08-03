Полиция Севастополя всерьез занялась пресечением незаконной уличной торговли

Участковые уполномоченные полиции отделения полиции «Северное» ОМВД по Нахимовскому району совместно с представителями Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя в вечернее время ПОВТОРИЛИ рейдовое мероприятие, направленное на выявление несанкционированной торговли.