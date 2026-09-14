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Воронежские новости

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После ремонта труб на Кривошеина воронежцам приходится пробираться через грязевое месиво

После ремонта труб на Кривошеина воронежцам приходится пробираться через грязевое месиво

После замены труб возле дома № 15 на улице Кривошеина не завершили благоустройство территории. По словам местных жителей, после работ здесь остались огромные лужи, грязь и старые трубы вдоль дороги.

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