Популярная 36-летняя актриса разделась на камеру

Популярная американская актриса Джулианна Хаф разделась на видео и показала фигуру в нижнем белье. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).