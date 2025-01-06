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ВСУ за сутки потеряли на курском направлении до 485 военнослужащих

ВСУ за сутки потеряли на курском направлении до 485 военнослужащих

Украинские войска за прошедшие сутки потеряли на курском направлении до 485 военнослужащих. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ в Курскую область по состоянию на понедельник, 6 января.

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