ВСУ за сутки потеряли на курском направлении до 485 военнослужащих

Украинские войска за прошедшие сутки потеряли на курском направлении до 485 военнослужащих. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ в Курскую область по состоянию на понедельник, 6 января.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии