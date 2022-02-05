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Пламя охватило гроб во время похорон. Когда люди открыли крышку, не поверили своим глазам …

Пламя охватило гроб во время похорон. Когда люди открыли крышку, не поверили своим глазам …

Евгения выходила замуж по любви. Вернее, она так думала. По своей любви. Девушка была очень сильно влюблена и была настолько счастлива, что трудно было передать словами.

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