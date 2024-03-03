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Кнайсль: публикация беседы военных показывает непрофессионализм элиты ФРГ

Кнайсль: публикация беседы военных показывает непрофессионализм элиты ФРГ

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Публикация переговоров немецких офицеров бундесвера о возможной атаке дальнобойными ракетами Taurus на Крымский мост показывает непрофессионализм армейской элиты ФРГ, заявила РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

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