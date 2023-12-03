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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леброн Джеймс – на вопрос, о чем разговаривал с Удокой: «Обсудили, как провели День благодарения»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в разговоре с прессой после победы над «Хьюстоном» (107:97) отшутился на вопрос, о чем он разговаривал с Име Удокой в заключительной четверти встречи.

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