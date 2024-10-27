Госавтоинспекция проверила водителей автобусов в Архангельской области

Ситуацию с автобусным транспортом на дорогах региона в ГАИ назвали сложнойТак, за 2024 год в Архангельской области было зарегистрировано 34 дорожно-транспортных происшествия с участием пассажирского автотранспорта, в которых травмы различной степени тяжести получили 43 человека.