Собянин встретился с предпринимателями — участниками проекта «Сделано в Москве»

Площадка «Зеленого маркета» работает до 7 сентября 2025 года Мэр Москвы Сергей Собянин посетил флагманскую площадку «Зеленого маркета» программы «Сделано в Москве» и пообщался с представителями малого и среднего бизнеса.
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