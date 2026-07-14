Заводы вместо офисов: почему молодежь выбирает работу на производстве

МОСКВА, 14 июля, ФедералПресс. Молодые специалисты всё чаще выбирают работу в промышленности. Современные предприятия предлагают конкурентоспособные зарплаты, внедряют цифровые технологии и гарантируют стабильные карьерные перспективы, рассказала РИАМО аналитик Анастасия Горелкина.
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