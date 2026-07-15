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Владельца «Даллас Каубойс» освистали во время полуфинала чемпионата мира

Владелец клуба НФЛ «Даллас Каубойс» Джерри Джонс был освистан зрителями во время полуфинального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Испании.

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