ЦБ РФ предложил повысить сумму страхования средств на эскроу-счетах

Лимит страхования эскроу-счетов может вырасти как минимум вдвое — с 10 млн до не менее 20 млн рублей, сообщил «Известиям» директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.
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