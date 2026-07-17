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Консул Богучарская: перед поездкой в Гонконг стоит оформить медстраховку

Консул Богучарская: перед поездкой в Гонконг стоит оформить медстраховку

Официальный представитель консульства Российской Федерации в Гонконге Екатерина Богучарская в беседе с РИА Новости сообщила, что угрозы массового распространения опасных вирусных или бактериальных инфекций в данном районе не зафиксированы.

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