Консул Богучарская: перед поездкой в Гонконг стоит оформить медстраховку

Официальный представитель консульства Российской Федерации в Гонконге Екатерина Богучарская в беседе с РИА Новости сообщила, что угрозы массового распространения опасных вирусных или бактериальных инфекций в данном районе не зафиксированы.
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