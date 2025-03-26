Осторожно! Неадекват на дорогах Краснодара. Порой на улицах Краснодара появляются неадекваты, которые мнят себя избранными исключительно потому, что сидят за рулём личного авто.
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Осторожно! Неадекват на дорогах Краснодара. Порой на улицах Краснодара появляются неадекваты, которые мнят себя избранными исключительно потому, что сидят за рулём личного авто.