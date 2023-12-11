Цветы из декоративной штукатурки – очаровательный декор, который хочется повторить

Сегодня рынок отделочных материалов по-настоящему «пестрит» разнообразием. Тем не менее, параллельно находятся творцы, способные удивить необычным мастерством и новой техникой.
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